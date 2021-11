Usa-Cina: accordo per allentamento restrizioni ai giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina hanno concordato di allentare le restrizioni imposte ai reciproci operatori dei media, nel contesto del tentativo di distensione intrapreso dopo il vertice bilaterale dei presidente Joe Biden e Xi Jinping. Il quotidiano ufficiale cinese "China Daily" ha riferito che l'accordo è stato raggiunto prima del colloqui trai due capi di Stato di ieri, 16 novembre. L'intesa prevede che gli Stati Uniti concedano ai giornalisti cinesi visti per ingressi multipli con scadenza un anno, e intraprendano immediatamente un processo teso a definire la questione della "durata dello status". La Cina garantirà ai giornalisti statunitensi un trattamento reciproco una volta che le nuove misure saranno entrate in vigore negli Stati Uniti, e le autorità di entrambi i Paesi emetteranno visti per operatori mediatici "sulla base delle leggi e delle normative vigenti". Il dipartimento di Stato Usa ha riferito tramite una nota che la Cina si è impegnata a concedere visti a un gruppo di giornalisti statunitensi "a patto che siano idonei ai sensi delle norme e dei regolamenti in vigore". Pechino si è impegnata inoltre ad estendere la durata dei visti per i giornalisti statunitensi da 90 giorni a un anno. (segue) (Nys)