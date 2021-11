Giappone-Usa: ministro Commercio Hagiuda incontra rappresentante commercio Tai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e dell'industria del Giappone, Koichi Hagiuda ha incontrato oggi a Tokyo la rappresentante del Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, per proseguire i colloqui in merito alle tariffe Usa su acciaio e alluminio intrapresi il 15 novembre con l'omologa Gina Raimondo. Tai, alla sua prima visita ufficiale in Giappone da quando ha assunto l'incarico di rappresentante del Commercio lo scorso gennaio, ha discusso col ministro giapponese anche il rafforzamento delle catene di fornitura strategiche, secondo quanto riferito da fonti governative giapponesi. Tai si recherà in Corea del Sud domani, e concluderà il viaggio ufficiale con una sosta in India sino a domenica. (segue) (Git)