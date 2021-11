Giappone-Usa: ministro Commercio Hagiuda incontra rappresentante commercio Tai (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio, i due ministri hanno anche affrontato il tema della cooperazione bilaterale nei campi delle reti 5G e della sicurezza economica. "Stati Uniti e Giappone puntano a risolvere le preoccupazioni bilaterali" in merito all'acciaio, afferma una nota del Rappresentante del commercio Usa pubblicata venerdì 12 novembre. L'avvio dei colloqui sull'acciaio col Giappone "offre un'opportunità di promuovere standard superiori, far fronte a problematiche comune, incluso il mutamento climatico, e porre di fronte alle loro responsabilità Paesi come la Cina che sostengono politiche distorsive del mercato e contrarie alle norme del mercato", prosegue la nota. Gli Usa hanno imposto nel 2018 tariffe aggiuntive del 25 per cento sull'acciaio e del 10 per cento sull'alluminio importati, motivandole con esigenze di sicurezza nazionale. (Git)