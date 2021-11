Cile: ultimo dibattito televisivo per presidenziali, candidato della destra Kast al centro delle critiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alfiere della coalizione di governo Chile Podemos Mas, Sebastian Sichel, ha cercato di presentarsi come una figura moderata principalmente per differenziarsi da Kast, che nelle ultime settimane lo ha superato nei sondaggi e che compete per lo stesso elettorato. L'unica candidata donna, Yasna Provoste, portabandiera democristiana, ha difeso da parte sua l'eredità della coalizione di centrosinistra che ha governato il Cile con Michelle Bachelet. "Siamo eredi di quella concertazione che è riuscita a ridurre la povertà, che ha dato stabilità, che ha dato governo", ha detto l'attuale senatrice che tuttavia sembra avere scarse possibilità di raggiungere il ballottaggio. Il candidato progressista Marco Enriquez Ominami, che si presenta alle presidenziali per la quarta volta, si è presentato come opzione contro il liberalismo e ha cercato di convincere il pubblico di rappresentare una migliore opzione rispetto a Boric per battere Kast al secondo turno. Il candidato della sinistra radicale, Eduardo Artés, ha assicurato di essere disposto a protestare contro il suo stesso governo se ce ne fosse bisogno. Assente come in tutta la campagna in quanto si trova negli Stati Uniti, il candidato outsider del partito della Gente, Franco Parisi. (segue) (Abu)