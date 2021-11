Paesi Bassi: dibattito alla Camera su rimozione pass sanitario per negativi a test Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue nella Camera dei rappresentanti olandese il dibattito in merito alla gestione della pandemia di Covid-19, in particolare la proposta di eliminare il pass sanitario per le persone non vaccinate. Anche il governo non riesce a compattarsi sul tema. Il premier Mark Rutte ha proposto nei giorni scorsi che le persone risultate negative ai test Covid non possano più avvalersi del "green pass", un'ipotesi che però il partito Appello cristiano democratico (Cda) trova rischiosa, in quanto potrebbe risultare divisiva. "La polarizzazione non ci farà uscire da questa crisi", ha detto Joba van den Berg, deputata del Cda. Nel frattempo per la prima volta dall'inizio della pandemia sono stati registrati oltre 20 mila casi di Covid-19 su base quotidiana, abbattendo un nuovo record. (Beb)