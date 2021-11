Germania-Russia: ministero Esteri tedesco, test russo nello spazio irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha denunciato come “irresponsabile” il test con cui la Russia ha distrutto con un missile un proprio satellite, diffondendo nello spazio un gran numero di detriti. In una dichiarazione, il dicastero ha aggiunto che la Germania è “molto preoccupata” da tale situazione e dalle sue conseguenze, che “ per anni influiranno sull'uso libero e senza ostacoli dello spazio da parte di tutti i Paesi”. Inoltre, il test russo esporrebbe gli astronauti della Stazione spaziale internazionale (ISS), tra cui il tedesco Matthias Maurer. Per il ministero degli Esteri della Germania, quello della Russia è “un comportamento irresponsabile” che comporta “un alto rischio di giudizi errati e di innalzamento della tensione. Questi sviluppi evidenziano a i crescenti rischi e minacce alla sicurezza e alla stabilità nello spazio e sottolineano “l'urgenza di un accordo da parte della comunità internazionale su regole per l'uso pacifico e sostenibile dello spazio”. Con i propri partner, la Germania è impegnata in colloqui nell'ambito delle Nazioni Unite, che mirano a “ridurre minacce e rischi per i sistemi spaziali”. Il governo federale chiede, infine, a tutti gli Stati a contribuire in modo costruttivo a questo processo. (Geb)