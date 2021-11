© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente di Arsial, Agenzia Regionale per l’innovazione e lo sviluppo dell’agricoltura del Lazio, Mario Ciarla partecipa alla presentazione della Guida di Repubblica “Oli del Lazio”, realizzata in collaborazione con Arsial. Intervengono Sabrina Alfonsi, assessora al Verde, agricoltura e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Giuseppe Cerasa, direttore de Le guide di Repubblica, Antonio Pascale, giornalista e scrittore, Maurizio Serva, Chef “La Trota” 2 stelle Guida Michelin. L'evento si svolge presso Vyta – Enoteca del Lazio, Via Frattina 94. (ore 11)VARIE- Dal 17 al 19 novembre il Museo dell'Arte Classica della Sapienza ospiterà la quarta edizione di Rome Museum Exhibition, la più qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama italiano. La manifestazione sarà inaugurata, dalla Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. Museo dell'Arte Classica – Città Universitaria. Piazzale Aldo Moro 5, Roma. (ore 10:30) (Rer)