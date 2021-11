Imprese: Angeletti (Intesa Sanpaolo), abbiamo uno dei più grandi piani di ricambio generazionale in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "l giovani che entreranno in Intesa Sanpaolo con questo ulteriore accordo porteranno nuove energie e competenze per costruire la Banca del futuro". Lo afferma in una nota Paola Angeletti, chief operating officer di Intesa Sanpaolo, commentando l'accordo firmato da Intesa Sanpaolo con le delegazioni di gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin. "Abbiamo uno dei più grandi piani di ricambio generazionale in Italia, che si aggiunge ai programmi di formazione continua per adeguare le competenze dei colleghi alle nuove esigenze del mercato. Anche in questa occasione - sottolinea - il lavoro congiunto con le organizzazioni sindacali ha portato risultati concreti in termini di tutela e crescita dell'occupazione. In un momento di ripartenza per l'economia Intesa Sanpaolo dà un ulteriore segnale positivo al Paese, soprattutto ai giovani". (Rin)