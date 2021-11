Usa: sottosegretario di Stato Zeya in Belgio e Lituania dal 17 al 20 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per la Sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani Uzra Zeya si recherà in Belgio e Lituania dal 17 al 20 novembre 2021. Lo rende noto il dipartimento di Stato. In Belgio, Zeya incontrerà alti funzionari dell'Unione europea e rappresentanti della società civile per discutere del prossimo vertice per la democrazia, che riunirà le parti interessate globali per definire un'agenda affermativa per il rinnovamento democratico globale. Si coordinerà inoltre con le controparti dell'Ue su questioni relative alla lotta alla corruzione, alla promozione dei diritti umani e alla lotta all'antisemitismo e al razzismo. Zeya si recherà quindi in Lituania, dove incontrerà funzionari locali, tra cui il ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis, e i leader della società civile. Questi incontri saranno un'opportunità per evidenziare la cooperazione condivisa sui diritti umani e le questioni relative alla democrazia. Mentre si trova a Vilnius, incontrerà anche rappresentanti della società civile bielorussa e sottolineerà il sostegno Usa alle aspirazioni democratiche del popolo bielorusso. Il sottosegretario terrà un discorso di apertura al Forum del futuro della democrazia ospitato dal governo lituano per discutere le sfide che devono affrontare le democrazie di tutto il mondo.(Nys)