- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla celebrazione della “Giornata della Memoria per gli Appartenenti alle Forze di Polizia caduti nell’adempimento del proprio dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità”, iniziativa istituita con la legge regionale 10/2020. Sono presenti Valentina Corrado, assessora a sicurezza urbana, turismo, enti locali- Regione Lazio, la consigliera regionale Valentina Grippo, prima firmataria della legge e Gianpiero Cioffredi, presidente osservatorio sicurezza e legalità della Regione Lazio. L’evento si svolge a Roma, presso il Liceo Edoardo Amaldi in via Parasacchi 21. L’evento viene trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 11)- L’assessore al Turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa, Valentina Corrado partecipa all’evento di presentazione del libro di Salvatore Lordi "Anni bui - Storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980" nell’ambito della prima Giornata regionale della memoria per gli appartenenti alle Forze di Polizia. L’evento si svolge a Roma, Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47. L'evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 17) (segue) (Rer)