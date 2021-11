Spagna-Italia: Mattarella, rapporti fra i due Paesi si sono intrecciati “infinite volte” nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Italia e Spagna si sono intrecciati “infinite volte” nella storia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo di Stato offerto dal re di Spagna Felipe VI. Mattarella ha detto di aver accolto “con autentico piacere” l’invito in Spagna, una visita giunta a venticinque anni da quella compiuta dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, nel 1996. “Dal primo grande incontro della latinità con il mondo iberico al ‘secolo d’oro spagnolo’, i rapporti tra i nostri Paesi si sono intrecciati infinite volte, come ci ricorda questo stesso magnifico Palazzo Reale, la cui realizzazione fu affidata dal re Filippo V a un architetto della mia terra, Filippo Juvarra, poi proseguita da altri due importanti architetti italiani, Sacchetti e Sabatini”, ha detto Mattarella. Il presidente della Repubblica ha poi sottolineato come città e borghi d’Italia conservano tracce indelebili, “artisticamente e urbanisticamente pregevoli” dell’influenza spagnola. “Ne è un esempio la città dove sono nato”, ovvero Palermo, “ornata da numerose statue di suoi lontani predecessori o il Palazzo Reale di Napoli, dove ci siamo incontrati in occasione della precedente riunione del Cotec”, ha detto Mattarella. “Le tragiche vicende del Novecento hanno visto i nostri popoli soffrire esperienze simili. Spagnoli e italiani hanno saputo superare quelle drammatiche stagioni impegnandosi con successo in una ricostruzione - che è stata in primo luogo civile e morale - culminata per entrambi nel ritorno alla democrazia. In quei difficili frangenti, non è mai venuta meno la forte solidarietà reciproca”, ha aggiunto il capo dello Stato.(Spm)