Gino Strada: Sala, uomo straordinario che sapeva raccontare e fare tanto

- Gino Strada era un uomo straordinario, che sapeva e fare tanto. La pandemia non ha consentito di fare un evento in piazza Duomo, come era l’idea iniziale, ma l’appuntamento è solo rimandato. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando all’evento di commemorazione intitolato “Non esistono scommesse impossibili” organizzato da Emergency al teatro Dal Verme di Milano per commemorare il suo fondatore, Gino Strada, a due mesi dalla scomparsa. “Essere qui - ha spiegato -vuol dire fare quello che presumiamo lui volesse che facessimo e quindi continuare nella testimonianza e nell’impegno. Lui era un uomo piuttosto straordinario, per farne uno come Gino Strada ce ne vogliono tanti però è difficile. Siamo in tanti stasera qui, vediamo se possiamo tutti insieme dare un contributo significativo rispetto alla sua opera”. Sala ha poi spiegato che “manca tanto perché lui riusciva a coniugare un grande impegno personale alle parole, era uno dei pochi che sapevano raccontare quello che vedeva nel mondo, ma sapeva fare tanto. In questo era piuttosto unico per cui certamente ci mancherà però diciamo che l’organizzazione che ha messo in piedi Emergency è così strutturata che un po’ la sua mancanza è attenuata”. Rispondendo a chi gli ha chiesto notizie del grande evento annunciato nei giorni della sua scomparsa, il sindaco ha chiarito che “avevamo pensato con la moglie e gli amici di fare una grande cosa in piazza Duomo, ma poi vuoi l’evoluzione della pandemia e un po’ le difficoltà organizzative, ci siamo detti iniziamo con questa cosa stasera e poi vedremo”. (Rem)