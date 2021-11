Usa: Pfizer chiede a Fda autorizzazione per farmaco anti-Covid Paxlovid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Pfizer ha chiesto alla Food and Drug Administration (Fda, l'agenzia Usa che regola i prodotti alimentari e farmaceutici) l'autorizzazione per il suo farmaco antivirale sperimentale Paxlovid per curare il Covid-19. Lo riporta la stampa statunitense, ricordando che negli studi clinici è stato dimostrato che il trattamento riduce il rischio di ospedalizzazione e morte nell'89 per cento nelle persone ad alto rischio di malattie gravi. Gli esperti affermano che una pillola di antivirale per il Covid avrebbe un impatto importante sul contenimento della pandemia, rendendo disponibile il trattamento a casa, senza la necessità di iniezioni o flebo. Il farmaco Pfizer consiste in tre pillole prese due volte al giorno per cinque giorni. È pensato per essere somministrato presto, entro tre o cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi. Paxlovid agisce impedendo al coronavirus di replicarsi all'interno delle cellule. Combina due antivirali: un composto sperimentale chiamato PF-07321332 e un farmaco esistente chiamato Ritonavir, che viene utilizzato nei trattamenti per l'Hiv. Pfizer ha fatto sapere in una dichiarazione che il trattamento è sicuro e che gli effetti collaterali sono stati lievi e circostanziati.(Nys)