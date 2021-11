Nagorno-Karabakh: Farnesina, bene cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha accolto con favore la notizia del raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco mediato dalla Russia dopo i nuovi violenti scontri tra forze armate azerbaigiane e armene in prossimità del confine internazionale tra i due Paesi. Lo riferisce la Farnesina. "Invitiamo le parti a garantire la tutela della popolazione civile e ad attuare ogni misura di ricostruzione della fiducia reciproca al fine di favorire il percorso verso una soluzione sostenibile, in particolare sotto gli auspici dell'Osce", si legge nella relativa nota ufficiale.(Nys)