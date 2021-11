Usa-Cina: Biden definisce “un buon incontro” il bilaterale con omologo Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit ha fissato dei "paletti" per garantire che la competizione tra Washington e Pechino non trascenda in un vero e proprio conflitto, ha dichiarato oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, durante un webinar organizzato dal Brookings Institution a proposito dell'incontro virtuale tra i due leader. "Vedrete intensificarsi l'impegno a molteplici livelli per garantire che attorno a questa competizione ci siano dei paletti e che non si sfoci in un conflitto", ha dichiarato Sullivan, secondo cui "clima e sanità pubblica" sono due delle aree su cui Stati Uniti e Cina condividono interessi comuni e sono pronti a collaborare. "Il presidente Biden - ha sottolineato il consigliere - è arrivato a questo incontro dopo aver speso 10 mesi di politica estera a trasformare l'ambiente strategico e a fare in modo di essere in una posizione di forza". (Nys)