Usa: Yellen, governo federale rischia insolvibilità debito dopo 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti rischia di restare insolvente rispetto al proprio debito subito dopo il 15 dicembre prossimo. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, in una lettera al Congresso, precisando che il pericolo può essere scongiurato aumentando il limite di prestito federale. Yellen ha affermato di avere "un alto grado di fiducia" nella capacità del Tesoro di mantenere gli Stati Uniti aggiornati sui pagamenti del debito fino a metà del prossimo mese, circa due settimane in più rispetto alla sua proiezione iniziale riferita al 3 dicembre. Ha avvertito, tuttavia, che gli Stati Uniti potrebbero rimanere finanziariamente scoperti subito dopo aver trasferito 118 miliardi all'Highway Trust Fund per conformarsi alla legge sulle infrastrutture bipartisan da 1.200 miliardi di dollari appena firmata dal presidente Joe Biden. Il disegno di legge chiede al Tesoro di allocare i fondi autostradali a un mese dalla promulgazione della misura, ossia il 15 dicembre. Yellen ha spiegato che il Tesoro potrebbe esaurire la sua capacità di mantenere la solvibilità degli Stati Uniti entro pochi giorni dallo spostamento di tali fondi. "Ci sono scenari in cui il Tesoro rimarrebbe con risorse insufficienti per continuare a finanziare le operazioni del governo degli Stati Uniti oltre questa data", ha scritto Yellen nella sua missiva alle camere. "Poiché il flusso di cassa del governo federale è soggetto a un'inevitabile variabilità, continuerò ad aggiornare il Congresso non appena saranno disponibili ulteriori informazioni", ha concluso(Nys)