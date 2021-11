Cile: ultimo dibattito televisivo per presidenziali, candidato della destra Kast al centro delle critiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kast, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il regime di Augusto Pinochet, aveva commesso una grave gaffe in settimana affermando che il governo di Pinochet non aveva incarcerato oppositori come quello di Daniel Ortega in Nicaragua, una dichiarazione che ha poi cercato inutilmente di ridimensionare durante il dibattito. Riguardo il problema della migrazione irregolare, il candidato conservatore ha affermato tra le altre cose che bisognerebbe costruire un muro alla frontiera nord, con Perù e Bolivia, ribadendo di essere contrario all'aborto ed al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Kast non è apparso brillante neanche in materia economica, incorrendo in un errore in relazione al suo stesso programma elettorale, e non essendo stato in grado di fornire il dato riguardante la crescita tendenziale del Pil per il 2022. Il candidato conservatore è stato segnalato anche per un presunto atteggiamento maschilista quando ha chiesto ad una giornalista se era sposata. (segue) (Abu)