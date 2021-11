Cile: ultimo dibattito televisivo per presidenziali, candidato della destra Kast al centro delle critiche (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo essere capaci di garantire le trasformazioni di cui il paese ha bisogno in pace, e noi siamo capaci di garantirlo", ha assicurato da parte sua Yasna Provoste. La candidata della Democrazia cristiana ha quindi affermato di essere una donna che ha "lottato" per tutta la vita per "più giustizia e più dignità". "Sono qui non solo per essere eletta, ma per guidare le trasformazioni di cui il nostro Paese ha bisogno", ha quindi concluso. L'ultraconservatore José Antonio Kast ha invece fatto leva sulla necessità di "parlare con la verità" prospettando "un futuro difficile" che richiederà "sforzo e lavoro da parte di tutti" piuttosto che l'intervento dello Stato. "Non si può vivere di regali", ha aggiunto. L'ex comunista Eduardo Artés ha invece parlato della necessità di "proseguire il processo di democratizzazione per portare avanti la rifondazione del Cile". Tale processo secondo Artes richiede tra le altre cose una profonda riforma delle Forze Armate. (Abu)