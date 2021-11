Russia: ministero Esteri, test su satellite eseguito in conformità con diritto internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministero della Difesa russo ha affermato che il 15 novembre la Russia ha condotto con successo i test, a seguito dei quali è stata colpita la navicella spaziale russa Tselina-D. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che i frammenti del vecchio satellite formati durante i test del sistema anti-satellite non hanno rappresentato alcuna minaccia per le attività spaziali. Shoigu ha confermato che il test del sistema anti-satellite da parte della Russia ha avuto successo. "Queste azioni sono state attuate nell'ambito delle attività pianificate del ministero della Difesa russo per garantire la capacità di difesa, volte a prevenire danni improvvisi alla sicurezza del paese nel settore spaziale e sulla Terra da parte di risorse spaziali esistenti e promettenti di altri stati", ha sottolineato. (Rum)