Imprese: Intesa Sanpaolo firma accordo sindacale per duemila nuove uscite volontarie e 1.100 assunzioni entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo comunica di avere firmato con le delegazioni di gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin, l’accordo sindacale finalizzato nel contempo a un ricambio generazionale senza impatti sociali e a continuare ad assicurare un’alternativa ai possibili percorsi di riconversione/riqualificazione professionale nel quadro della valorizzazione delle persone del gruppo Intesa Sanpaolo anche attraverso l’equilibrio tra vita professionale e vita privata. L’accordo - riferisce una nota - individua le modalità e i criteri per il raggiungimento dell’obiettivo di duemila nuove uscite volontarie entro il 2025, con l’accesso al pensionamento o al Fondo di Solidarietà da parte delle persone del gruppo. Inoltre, entro il 2025 saranno effettuate assunzioni a tempo indeterminato nel rapporto di un’assunzione per ogni due uscite volontarie, fino a comunque mille assunzioni, a fronte delle duemila nuove uscite volontarie previste, oltre a 100 assunzioni a integrazione dell’accordo 29 settembre 2020. (segue) (Com)