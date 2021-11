Spagna-Italia: re Felipe, visita Mattarella attesa e desiderata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente Mattarella era "attesa e desiderata" sia per la sua persona sia per il lungo tempo trascorso dall'ultima visita di un presidente della Repubblica italiana. Lo ha affermato il re di Spagna, Felipe VI, nel suo discorso di apertura del pranzo di Stato offerto al palazzo reale di Madrid. "Italia e Spagna condividono la lealtà e la difesa della libertà, il rispetto e la promozione dei diritti umani, l'equità sociale e il rispetto della giustizia", ha aggiunto il monarca. "Italia e Spagna stanno facendo un grande sforzo per rilanciare la crescita economica, lottando per superare le attuali difficoltà". Felipe VI ha poi ricordato che è stato grazie all'Europa che le relazioni bilaterali nel corso degli anni hanno raggiunto alti livelli di cooperazione in distinti ambiti economici, commerciali, nella difesa, nella sicurezza e nella cultura. Il re ha poi sottolineato la condivisione, come Paesi mediterranei, di preoccupazioni e sforzi davanti ad alcune sfide come la costa sud del Mediterraneo, il Medio Oriente, l'Africa subsahariana. "Sono tutte sfide che richiedono risposte che devono unire i principi della responsabilità, intelligenza e solidità politica nel quadro dell'Unione europea", ha spiegato Felipe VI. Il monarca ha poi ricordato un'altra sfida comune come il cambiamento climatico: "i prossimi anni devono essere un periodo di consolidamento delle energie rinnovabili e un modello economico più ecologico e sostenibile basato sulla co-responsabilità tra gli attori pubblici e privati". (Spm)