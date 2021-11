Viterbo: bimbo ucciso con coltello da tavola, colonnello cc "brutto quando arriviamo tardi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Viterbo confermano che ad uccidere il bambino di 10 anni di Vetralla sia stata una coltellata alla gola. Il fendente gli è stato inferto con un coltello da tavola che gli investigatori hanno trovato e sequestrato. Secondo quanto si apprende il bambino era uscito da scuola alle 13:30 e accompagnato a casa da un parente in attesa del ritorno a casa dal lavoro della madre alle 15:30. Rincasata, la donna ha trovato il corpo del piccolo morto nella camera da letto e il padre, che aveva un divieto di avvicinamento, privo di sensi disteso sul pavimento in una stanza diversa. Immediatamente ha lanciato l'allarme ma per il bambino non c'era ormai più nulla da fare. (segue) (Rer)