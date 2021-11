Viterbo: bimbo ucciso con coltello da tavola, colonnello cc "brutto quando arriviamo tardi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo è stato portato in ospedale a Viterbo dove resta ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita. Si scoprirà che fino a questa mattina l'uomo era ricoverato in un ospedale della Capitale dove era stato trasferito dall'ospedale di Viterbo per Covid. Al momento si indaga per omicidio e il sospettato principale è il padre del piccolo per il quale, tuttavia, ancora non sono stati presi provvedimento. "Non è bello quando arriviamo tardi su queste cose - dice ad Agenzia Nova il colonnello Angelo Antonazzo Comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo-, sono cose difficilmente prevedibili ma riuscire ad arrivare in tempo è un'idea che ci spinge a fare meglio. Talvolta, purtroppo, non ci riusciamo". (Rer)