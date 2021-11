Cuba: Usa elogiano "coraggio e volontà" dei manifestanti contro repressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "elogiano il coraggio e la volontà del popolo cubano che ieri ha resistito alla repressione del governo per far sentire la propria voce". E' quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. "Il regime cubano ha nuovamente bloccato le voci del popolo cubano piuttosto che ascoltarlo, rinunciando a opportunità di dialogo e cambiamento positivo per il futuro di Cuba", prosegue il comunicato. "I cubani di tutta l'isola hanno cercato di manifestare pacificamente e hanno chiesto al loro governo di rispettare le loro libertà fondamentali e di rispondere ai loro bisogni - spiega ancora la nota - Volevano parlare liberamente al loro governo, per denunciare la corruzione e la cattiva gestione economica che li ha lasciati senza cibo, medicine o forniture mediche. Il regime cubano ha nuovamente negato loro questa possibilità. Le autorità hanno circondato le case di organizzatori delle manifestazioni per impedire loro di esercitare i loro diritti di libertà di espressione e riunione pacifica, hanno represso le proteste dove si sono verificate e hanno arrestato i manifestanti. Il governo cubano mirava a nascondere ciò che stava accadendo al resto del mondo revocando le credenziali dei giornalisti professionisti e tagliando la comunicazione agli organizzatori. Tuttavia, la comunità internazionale ha assistito ancora una volta al soffocamento della libertà da parte del regime autoritario di Cuba".(Nys)