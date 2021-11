Nagorno-Karabakh: Usa esprimono preoccupazione per tensioni tra Armenia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le notizie sugli intensi combattimenti delle scorse ore tra Armenia e Azerbaigian. E' quanto afferma il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Esortiamo entrambe le parti ad adottare misure concrete e immediate per ridurre le tensioni ed evitare un'ulteriore escalation. Chiediamo inoltre alle parti di impegnarsi direttamente e in modo costruttivo per risolvere tutte le questioni in sospeso, compresa la demarcazione dei confini", ha aggiunto il capo della diplomazia di Washington. "Come osservato nella dichiarazione dei copresidenti del gruppo di Minsk il 15 novembre, il recente aumento della tensione tra Armenia e Azerbaigian sottolinea la necessità di una soluzione negoziata, globale e sostenibile di tutte le restanti questioni relative o derivanti dal conflitto del Nagorno-Karabakh", ha concluso Blinken. (Nys)