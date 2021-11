Usa: senatore repubblicano Rubio blocca nomina Burns ambasciatore in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano statunitense Marco Rubio ha annunciato di aver bloccato la nomina di Nicholas Burns come nuovo ambasciatore Usa in Cina, motivando la sua decisione con le perplessità circa i rapporti d'affari di Burns con la Repubblica popolare cinese. Burns, scelto dal presidente Joe Biden come massimo rappresentante degli Stati Uniti in Cina, è un ex diplomatico di carriera ampiamente rispettato che avrebbe dovuto ricevere un discreto sostegno bipartisan al Senato. Persino il senatore Ted Cruz (repubblicano del Texas), che ha già bloccato diverse nomine al dipartimento di Stato, ha revocato il suo veto nei confronti di Burns. "Nicholas Burns ha una lunga carriera nel servizio pubblico, ma è una carriera definita dall'incapacità di comprendere la minaccia rappresentata dal Partito comunista cinese", ha detto Rubio in una nota. "In effetti, Burns non ha mostrato alcun rimorso o preoccupazione per i suoi attuali rapporti commerciali con le società che operano in Cina", ha aggiunto, in quello che è probabilmente un riferimento al lavoro di consulenza globale di Burns per The Cohen groud, una società di consulenza finanziaria. "Burns è esattamente il tipo di candidato che mi aspetto dal presidente Biden, dato l'approccio debole di questa amministrazione nei confronti della Cina, compresa l'attività di lobbying contro la mia legge bipartisan per la prevenzione del lavoro forzato tra gli uiguri". Vale la pena ricordare che Burns ha adottato una linea dura nei confronti del governo cinese durante la sua udienza di conferma al Senato il mese scorso, affermando che Pechino rappresenta "la più grande minaccia alla sicurezza del nostro paese e del mondo democratico" nel 21esimo secolo. La presa di posizione da parte di Rubio arriva a poche ore dal vertice virtuale con tra Biden e l'omologo cinese Xi Jinping.(Nys)