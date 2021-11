Cile: ultimo dibattito televisivo per presidenziali, candidato della destra Kast al centro delle critiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se c'è un punto ad ogni modo in cui i candidati al primo turno delle elezioni presidenziali di novembre appaiono d'accordo è che il Paese non potrà rimanere lo stesso di quello governato oggi dal conservatore Sebastian Pinera. "Siamo i leader di un nuovo ciclo in cui bisognerà fare i cambiamenti necessari per avanzare molto di più e avere un paese più giusto", ha affermato Sichel a riguardo. L'alfiere del centrodestra di fatto si è imposto nelle primarie di Chile Vamos con un programma di governo che cerca in parte di allinearsi con le istanze emerse dalle proteste sociali iniziate ad ottobre del 2019 e sfociate in un processo costituente. Negli ultimi mesi Sichel non ha risparmiato critiche all'attuale esecutivo di di cui pure ha fatto parte. Tra le sue proposte figurano la devoluzione dell'Iva su alimenti e medicinali, l'introduzione di un salario universale, il matrimonio senza distinzioni di genere, la depenalizzazione del consumo di marijuana. (segue) (Abu)