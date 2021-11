Cile: ultimo dibattito televisivo per presidenziali, candidato della destra Kast al centro delle critiche (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concetto di trasformazione è al centro anche della piattaforma programmatica di Boric. "Quello che oggi vengo a rappresentare è il cambiamento, la trasformazione, la speranza che è possibile costruire un nuovo Cile con tutte e tutti", ha detto Boric in un recente dibattito televisivo. Tra le proposte in materia economica presentate da Boric figurano la statizzazione dei fondi pensione privati (Afp), il condono dei crediti universitari attraverso una riforma tributaria il cui costo è stimato attorno agli 8,5 miliardi di dollari, la creazione di una Banca dello Sviluppo, e l'introduzione di una tassa sulla ricchezza. Nel programma figura anche la riassegnazione dei diritti sull'acqua, oggi in mano a privati, per garantirne l'accesso pubblico. Il candidato del Frente amplio chiede inoltre di indagare a fondo le responsabilità per le violazioni ai diritti umani commesse dalle forze dell'ordine e dalle forze armate durante la repressione delle proteste del 2019. (segue) (Abu)