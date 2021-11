Usa: Biden, decisione su prossimo presidente Fed entro 4 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto sapere che prenderà una decisione definitiva sul suo candidato alla presidenza della Federal Reserve (Fed) entro circa quattro giorni. Lo riporta la stampa Usa, precisando che il capo dello Stato Usa è in viaggio nel New Hampshire. Un funzionario dell'amministrazione Biden ha dichiarato la scorsa settimana che il presidente stava ancora valutando se confermare l'attuale presidente Jerome Powell per un secondo mandato alla guida dell'istituto bancario o elevare a tale carica il governatore della Fed Lael Brainard.(Nys)