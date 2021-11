Energia: Scozia, prima minsitra Sturgeon si oppone a progetto per giacimento petrolifero Cambo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon si è opposta al progetto del giacimento petrolifero di Cambo, a largo delle isole Shetland. Come riporta l'emittente "Bbc", Sturgeon aveva precedentemente chiesto che lo sviluppo del progetto fosse rivalutato, senza però opporsi del tutto. Tuttavia, il progetto non sarebbe in linea con nessuno dei piani climatici imposti ultimamente dai Paesi per ridurre il riscaldamento globale e per questo la prima ministra si è opposta alla sua attuazione, nonostante la decisione spetti al governo britannico. Il giacimento petrolifero di Cambo è situato a circa 125 chilometri a ovest delle Shetland, in acque profonde tra i 1.050 e i 1.100 metri. Il progetto, guidato dalla compagnia energetica Siccar Point Energy, potrebbe produrre centinaia di milioni di barili di petrolio ed è stato originariamente autorizzato nel 2001. Qualora venisse approvato dalla autorità nazionale britannica per il gas e il carburante, le operazioni di perforazione potrebbero iniziare già nel 2022 e continuare per 25 anni. (Rel)