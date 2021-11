Paesi Bassi: opposizione propone legge per "punire" multinazionali che si spostano per motivi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione olandesi intendono riprendere il disegno di legge progettato per punire le compagnie che lasciano i Paesi Bassi per motivi fiscali. Lo riferisce il “Financial Times”, spiegando che in particolare la Sinistra verde (GroenLinks) intende introdurre una “tassa d’uscita”, dopo la decisione di Shell, che ha annunciato di voler trasferire la propria sede fiscale nel Regno Unito. Tom van der Lee, un deputato dei verdi, ha dichiarato al “Financial Times” che avrebbe accelerato una proposta per creare una "tassa di uscita" inizialmente progettata per colpire il gigante dei consumatori anglo-olandese Unilever. Van der Lee ha affermato che chiederà al parlamento olandese di discutere la tassa prima di un'assemblea degli azionisti Shell il 10 dicembre. "La tassa di uscita è diventata una priorità politica per alcuni partiti di opposizione dopo la decisione della Shell", ha affermato van der Lee. "Il governo uscente deve rendersi conto che Shell ha preso una decisione e non è possibile tenerli nel Paese", ha detto.(Beb)