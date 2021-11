Cile: ultimo dibattito televisivo per presidenziali, candidato della destra Kast al centro delle critiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non hanno brillato ad ogni modo, secondo i principali media, neanche gli altri candidati. Tanto che molti analisti ritengono che il dibattito abbia probabilmente aumentato il numero di indecisi. Il candidato della coalizione di sinistra Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, secondo nei sondaggi al primo turno ma in testa in quelli relativi al ballottaggio, ha dovuto dare conto della posizione espressa dal partito Comunista cileno, che forma parte della sua coalizione insieme al Frente Amplio, a favore della regolarità delle recenti elezioni presidenziali in Nicaragua, contraddistinte dall'assenza dei principali candidati dell'opposizione messi agli arresti prima dello svolgimento dei comizi. Boric si è smarcato da questa posizione, condannando le violazioni al regime democratico nel Paese centroamericano, ma è risultata evidente la contraddizione in seno alla sua coalizione su questo argomento. Il 35enne candidato alla presidenza ha dovuto rispondere inoltre circa un'accusa emersa negli ultimi giorni relativa a presunte molestie sessuali quando era alla guida del movimento studentesco. (segue) (Abu)