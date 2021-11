Russia: ministero Esteri, test su satellite eseguito in conformità con diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test militare durante il quale è stato colpito il satellite russo Tselina-D, non è stato diretto contro nessuno ed è stato eseguito in conformità con il diritto internazionale. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Questo evento è stato condotto in stretta conformità con il diritto internazionale, compreso il Trattato sullo spazio extraatmosferico del 1967, e non è stato diretto contro nessuno. Dati i tempi di test e i parametri dell'orbita, i frammenti formati non hanno rappresentato una minaccia e non hanno interferito o ostacolato le attività di stazioni orbitali, veicoli spaziali e attività spaziali", ha affermato Zakharova in una nota. (segue) (Rum)