Spagna-Italia: Mattarella, dimensione europea arricchisce vicinanza fra società civili dei due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa solidarietà, nel suo intensificarsi, “può rappresentare uno dei pilastri dell’architettura europea”. In questo contesto, la risposta alla pandemia, nelle sue dimensioni sanitaria, economica e sociale, “ha mostrato quali passi sia possibile compiere nell’Unione Europea verso una piena cooperazione politica”. Il Next Generation Eu “ci fornisce l’opportunità di costruire società più giuste e inclusive, proiettate nel futuro”. In sede comunitaria, come nel G20 o nell’ambito delle Conferenze sul clima, Spagna e Italia devono continuare “ad offrire il loro impulso, il loro contributo di pensiero, la loro comune sensibilità. I giovani, le nuove generazioni, ci chiedono di guardare, senza timidezze e reticenze, al futuro del pianeta”, ha aggiunto Mattarella. (Spm)