Spagna-Italia: Mattarella, i due Paesi condividono la stessa vocazione mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna e Italia condividono la stessa vocazione mediterranea. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo di Stato offerto dal re di Spagna Felipe VI. Questa stessa vocazione è testimoniata da geografia, storia e cultura, ha rilevato il capo dello Stato italiano, evidenziando al contempo come il Mediterraneo sia “un mare che unisce. Unisce popoli e culture. Un mare che unisce Europa e Africa”. “Un mare ricco di opportunità che potremo cogliere appieno soltanto se riusciremo ad operare con più decisione, tutti insieme, per la stabilizzazione dei Paesi e lo sviluppo dei popoli che lo abitano”, ha proseguito. Il continente africano costituisce dunque “il partner naturale dell’Unione Europea. Non comprenderlo adesso ci potrebbe portare a constatare, fra qualche anno, di essere stati silenziosamente, ma inesorabilmente, relegati alla periferia del pianeta”. “Va rilanciata con forza, a venticinque anni dalla Dichiarazione di Barcellona, la politica per una nuova Agenda per il Mediterraneo recentemente fatta propria dall’Unione Europea, per trasformare le difficoltà delle sfide comuni in opportunità condivise”, ha detto Mattarella. Il presidente ha aggiunto che domani si recherà a Malaga, la “Ciudad del Paraíso”, “come amava ricordarla il grande poeta e premio Nobel Vicente Aleixandre, che lì trascorse la sua infanzia”. “Sono oltremodo lieto di poterla visitare quale seconda tappa della mia visita di Stato. Malaga, con la sua numerosissima comunità italiana offre un ulteriore, concreto, esempio della profonda amicizia che unisce da sempre i nostri popoli. Con questi sentimenti e questo spirito, levo il calice al benessere personale delle maestà vostre, a quello dei nostri Paesi e dell’Europa tutta”, ha concluso Mattarella.(Spm)