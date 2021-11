Nicaragua: Biden annuncia divieto d’ingresso nel paese per presidente Ortega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l'imposizione del divieto di ingresso nel Paese a quasi tutti i maggiori esponenti delle autorità nicaraguensi, compreso il presidente Daniel Ortega e sua moglie. Si tratta, secondo quanto riferisce la Casa Bianca, di una risposta agli atti "repressivi e abusivi" da parte del governo della nazione centroamericana nei confronti dei dissidenti politici. “Ho stabilito che è nell'interesse degli Stati Uniti limitare e sospendere l'ingresso negli Stati Uniti, come immigrati e non immigrati, dei membri del governo del Nicaragua, guidato dal presidente Daniel Ortega, compreso la sua coniuge e vicepresidente Rosario Murillo e altri citati in questo proclama che formulano, attuano o beneficiano di politiche o azioni che minano o danneggiano le istituzioni democratiche o impediscono il ritorno alla democrazia in Nicaragua", ha affermato Biden in una dichiarazione ufficiale. (segue) (Nys)