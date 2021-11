Stadio Roma: da Parnasi 150mila euro a Eyu, Bonifazi "forse ha pensato andassero a Pd" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pm Giulia Guccione, però, e la stessa Gup, hanno chiesto spiegazioni di spese affrontate dalla fondazione per attivitá di utilitá al Pd, come la commissione di sondaggi con ricerche di mercato per 66mila e 12mila euro, oppure il contributo di 61mila euro elargito per la festa dell'Unità. Bonifazi ha giustificato quelle spese come acquisto di spazi per pubblicizzare le attività della fondazione. "Riteniamo che oggi - ha detto l'avvocato Angelo Nanni - sia emerso che nella vicenda non ci sia stato nulla di illegale". (Rer)