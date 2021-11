Piemonte: 11 mila 365 vaccinati con terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11 mila 365 i vaccinati odierni in Piemonte con la terza dose. Numeri che rappresentano larga parte delle 16 mila 463 dosi complessive inoculate oggi. Ancora una volte le fasce più coperte sono quelle che stanno usufruendo della dose aggiuntiva, ovvero gli over 80 e gli estremamente vulnerabili. Subito dopo ci sono i sessantenni e settantenni: anche loro stanno iniziando a ricevere la terza dose. Fino ad ora la Regione ha utilizzato il 94,2 per cento delle dosi. (Rpi)