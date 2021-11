© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partirà un tavolo nei prossimi giorni al ministero dell'Economia per definire le modalità di ripartizione" delle risorse per il fisco contenute nella legge di Bilancio. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro con il governo a palazzo Chigi. Queste risorse, ha aggiunto, "per noi vanno destinate a ridurre il peso della tassazione su lavoratori e pensionati".(Rin)