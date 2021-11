Regno Unito: premier Johnson chiede revisionw codice comportamento parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha chiesto di rivedere i piani che vietano ai parlamentari di lavorare come consulenti politici e fare attività di lobbying. Come riporta l'emittente "Sky News", il premier ha inviato una lettera al presidente della Camera dei Comuni Lindsay Hoyle, affermando la necessità di garantire che le regole per i deputati siano "aggiornate, efficaci e adeguatamente rigorose". Nelle scorse settimane, il governo aveva subito critiche a seguito delle accuse di attività di lobbying sleale da parte di alcuni parlamentari conservatori. Tuttavia, Johnson ha comunicato che crede che il codice di condotta per i membri del Parlamento dovrebbe essere aggiornato per assicurare che il loro lavoro "non mini la fiducia del pubblico". (Rel)