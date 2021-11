© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene alla conferenza stampa di annuncio dell'adesione di Milano al progetto Ellis (European laboratory for learning and intelligent systems).Partecipano il rettore della Bocconi, Gianmario Verona, il prorettore vicario della Statale, Maria Pia Abbracchio, la rettrice della Bicocca, Giovanna Iannantuoni, e il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta.Palazzo Marino, sala dell'Orologio, Piazza Scala, 2 (ore 11)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nell'ambito di Bookcity, consegna il “Sigillo alla Città” ad Amin MaloufTeatro dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 3 (ore 20)REGIONEIl presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipano alla presentazione dell'andamento economico di industria e artigianato nel terzo trimestre 2021 in Regione Lombardia con un “Focus' su Green economy ed economia circolare. Intervengono Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia; Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia e Mario Bettini, presidente Casartigiani Lombardia in rappresentanza delle associazioni regionali dell'Artigianato.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N1 11° piano, Sala Stampa, (ore 10:30)L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi effettua un sopralluogo relativo all'avvio dei lavori della Tangenziale di Verdello.Rotatoria sulla SP42/via Roma all'altezza del civico 23, al lato opposto – Verdello/Bg (ore 11:30)Punto stampa della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, e il coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid, Guido Bertolaso sulla situazione della campagna vaccinale, con particolare riferimento alla “terza dose.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via F. Filzi 22 (ore 13)VARIEConferenza stampa di Cgil, Cisl, Uil Bergamo sulla riforma sanitaria della Regione Lombardia. Sono presenti Orazio Amboni (Cgil), Mario Gatti (Cisl) e Angelo Nozza, (Uil)Sede CISL, 2° piano, via Carnovali, 88 Bergamo (ore 11)Presentazione della mostra che ripercorre i 90 anni della Lega italiana per la lotta contro i tumori Lilt di Bergamo. Intervengono, tra gli altri, Maria Beatrice Stasi, direttore generale Asst Papa Giovanni XXIII; Lucia De Ponti, Presidente Lilt Bergamo onlus; Sergio Gandi, vice sindaco e assessore al bilancio, tributi, affari legali, fondi comunitari, sicurezza e protezione civile; Massimo Giupponi, Direttore generale ATS BergamoOspedale di Bergamo, Piazza Oms, 1 Ingresso 55 – aule delle formazione – Torre 7 piano terra (ore 11:30)lncontro “Il giornalismo nell'era digitale: 20 anni del Master in Giornalismo Iulm”.Iulm Open Space, Iulm 6, Sala dei 146, via Carlo Bo, 7 (ore 18)Inaugurazione della mostra Annabel Elgar. La sicurezza degli oggetti, a cura di Marcella ManniPalazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18:30) (Rem)