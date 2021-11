Viabilità: Aspi, su A52 Tangenziale Nord Milano chiusure notturne allacciamento A4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota la società Autostrade informa che sulla A52 Tangenziale Nord di Milano, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 novembre, sarà regolarmente aperto il ramo di allacciamento con la A4 Torino-Trieste, da Rho verso Brescia/Venezia, la cui chiusura era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 16 alle 5:00 di domani mercoledì 17 novembre. Resta confermata la chiusura dello stesso ramo di allacciamento, per chi percorre la A52 Tangenziale nord di Milano, con la A4 Torino-Trieste, da Rho verso Brescia/Venezia, nelle quattro notti consecutive di mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 novembre, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di ripristino dei giunti di dilatazione. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A52 verso Bologna e uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, invertire il senso di marcia sullo stesso svincolo e rientrare in direzione Venezia; come ulteriore alternativa, si consiglia di uscire a Monza Sant'Alessandro sulla A52 e percorrere Via Guglielmo Marconi, Viale delle Industrie, la sp13 e la sp121, fino a raggiugere la stazione di Agrate sud. (Com)