Mobilità: Purcaro (Dekra) su sicurezza stradale, indagine mostra anziani categoria più debole

- La quattordicesima edizione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale è stato dedicato quest’anno alla mobilità della terza età, sia perché gli anziani “rappresentano una delle categorie più deboli da questo punto di vista, sempre più coinvolta negli incidenti stradali”, sia per “la loro rilevanza percentuale rispetto all’incremento della popolazione”. Lo ha detto Toni Purcaro, presidente Dekra Italia e vice presidente Dekra group a margine della presentazione, avvenuta oggi a Roma, della presentazione del rapporto Dekra per la sicurezza stradale 2021. Per questo, si è deciso di guardare alle “misure che è necessario adottare sia in riferimento al mantenimento di tutti i requisiti psicofisici necessari a guidare in sicurezza” ma anche “all’utilizzo della tecnologia che può aiutare a non perdere la mobilità ma a conservarla in sicurezza”, ha chiarito Purcaro. Il presidente Dekra ha poi spiegato il motivo della scelta di assegnare quest’anno il premio internazionale per la sicurezza “Dekra Safety Award” all’Autorità garante privacy, nella persona di Pasquale Stanzione. La scelta, ha dichiarato Purcaro, deriva dall’”importante lavoro che è stato fatto e che si sta facendo a tutela dei dati personali, mettendo al centro la persona” e questo è sicuramente “sinonimo della centralità della libertà e, di conseguenza, di democrazia”, ha concluso. (Rin)