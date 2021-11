Cop26: Macron, è stata utile nonostante i rimpianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop26 di Glasgow è stata utile nonostante i "rimpianti" perché sono stati fatti dei "progressi". Lo ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter. "Per la prima volta tutti gli Stati si impegnano ad accelerare la diminuzione del ricorso al carbone – ha continuato Macron - È una tappa incoraggiante. Restiamo mobilitati per riuscire la prossima tappa: un annuncio di uscita dal carbone firmato dai grandi emettitori". "Mettere fine al finanziamento dei progetti di energie fossili entro la fine del 2022: 39 Paesi e istituzioni ci si sono impegnati!", ha scritto Macron, ricordando inoltre che "più di 100 Stati" si sono impegnati a "bloccare" e a "invertire" la deforestazione. "La Global Forest Pledge nella quale la Francia è impegnata mobiliterà 12 miliardi di dollari per proteggere e restaurare le foreste, pozzi di carbone del nostro Pianeta", ha scritto Macron.(Frp)