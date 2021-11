Messico: Lopez Obrador, segnaleremo i parlamentari Usa contrari a regolarizzare migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador ha fatto riferimento alla proposta lanciata per la prima volta a inizio anno dalla Casa Bianca. "Nessun presidente ha preso un impegno più profondo a beneficio dei migranti. Si è impegnato a regolarizzare la posizione di undici milioni di migranti", ha detto il presidente. "Siamo coscienti che non dipende solo da Biden, ma anche dal Congresso. Ma se il presidente presenta l'iniziativa noi la seguiremo con attenzione. Prenderemo atto dell'atteggiamento de parlamentari dell'uno e dell'altro partito", ha aggiunto "Amlo" ricordando che queste considerazioni, "per rispetto alla sovranità Usa", non verranno fatte in questi termini a Washington il prossimo giovedì, in occasione del vertice dei leader dei tre paesi nordamericani, alla presenza anche del primo ministro del Canada, Justin Trudeau. (segue) (Mec)