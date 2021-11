M5s: Appendino vicina alla segreteria di Giuseppe Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaca di Torino Chiara Appendino sarebbe vicina a un posto nella segreteria di Giuseppe Conte. Lo apprende "Agenzia Nova" da voci interne al Movimento 5 stelle. I contatti tra i due sono diventati più assidui negli ultimi giorni, sembra proprio in vista di questa ipotesi. Per la ormai ex prima cittadina del capoluogo piemontese sarebbe previsto - secondo quanto detto da fonti interne al Movimento - l'affidamento di uno dei quattro comitati che saranno parte integrante del consiglio nazionale pentastellato. (Rpi)