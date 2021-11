M5s: Appendino vicina alla segreteria di Giuseppe Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome di Chiara Appendino era circolato già negli scorsi mesi assieme ad altre figure femminili "forti" all'interno del Movimento, come la ex sindaca di Roma Virginia Raggi e la ex assessora all'Istruzione Lucia Azzolina. A giugno Appendino aveva detto che di fronte alla scelta di Conte "non avrebbe fatto mancare il suo contributo", salvo poi fare un passo indietro poche settimane fa: "per ora il mio impegno principale sarà quello di mamma". Ma, sempre a fine ottobre, aveva fatto sapere che "per il futuro" ci sarebbe stata la sua "piena disponibilità". (Rpi)