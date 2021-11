Iran: "Wsj", ripresa produzione in sito assemblaggio centrifughe avanzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran avrebbe ripreso la produzione di attrezzature per centrifughe avanzate all’interno di un sito a cui l’Agenzia per l’energia atomica delle Nazioni Unite non ha accesso da mesi. Lo hanno reso noto diplomatici a conoscenza dei fatti citati dal quotidiano statunitense “The Wall Street Journal”, sottolineando che la notizia rappresenta una nuova sfida per l’amministrazione degli Stati Uniti guidata da Joe Biden in vista del ripristino dei colloqui sul nucleare. L’Iran ha ripreso a lavorare su scala limitata alla fine di agosto in uno stabilimento di assemblaggio a Karaj, a ovest di Teheran, e da allora ha accelerato la produzione di componenti, evidenziano le fonti. L’Iran aveva interrotto i lavori a Karaj dopo un attacco di sabotaggio, la cui responsabilità è stata attribuita a Israele da Teheran. Secondo le fonti diplomatiche, l’Iran avrebbe prodotto quantità significative di parti di centrifughe dalla fine di agosto. Le centrifughe vengono utilizzate per purificare l’uranio arricchito, rendendolo fruibile sia per scopi civili che nucleari. (Res)