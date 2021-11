Italia-Spagna: Di Maio, grande sintonia in azione comune portata avanti in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Spagna condividono una grande sintonia nell'azione comune portata avanti in Europa. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook. "Oggi a Madrid con il presidente Mattarella abbiamo incontrato il re di Spagna Filippo VI. Abbiamo ripercorso il profondo legame tra le nostre due Nazioni. Oltre a un'amicizia antica, condividiamo infatti una grande sintonia nell'azione comune che portiamo avanti in Europa. Il nostro scambio culturale, sociale e commerciale è vivo e sono tanti i dossier internazionali sui quali lavoriamo fianco a fianco. Uniti, per vincere le sfide che accomunano i nostri Paesi", si legge nel post. (Res)