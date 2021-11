Viterbo: bambino ucciso in casa a Vetralla, sospettato padre, aveva divieto di avvicinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga ancora sulle modalità con le quali è stato ucciso, oggi pomeriggio alle 16 circa, il bambino di 10 anni a Vetralla. Il piccolo è stato aggredito nell'abitazione in cui viveva con la madre. Gli inquirenti non confermano che la morte sia sopraggiunta a causa di una coltellata inferta alla gola. Al momento, però, i carabinieri hanno forti sospetti sul padre della vittima, un uomo straniero, come la madre, che aveva il divieto di avvicinamento alla casa. Le indagini sono in corso sotto il coordinamento della procura di Viterbo. (Rer)